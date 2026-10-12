[ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: ئایا ئهو كهسانهی ئێوه كردووتانن بهشهریك بۆ خوای گهوره كهسیان ههیه بتوانێ ڕێنمایی خهڵكی بكات بۆ حهق بۆ دینی ئیسلام [ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ] تۆ بڵێ: تهنها خوای گهورهیه هیدایهتی خهڵكی ئهدات بۆ حهق و ڕێگای ڕاست [ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ] ئایا خوایهك كه هیدایهتی خهڵكی بدات بۆ ڕێگای ڕاست ئهمه شایهنتره كه شوێنی بكهوی [ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى ] یاخود كهسێك كه ناتوانێ هیدایهتی خۆی بدات ئیلا مهگهر تۆ هیدایهتی بدهیت ئیلا ئهگهر خوای گهوره هیدایهتی بدات كامیان شایهنترن بهوهی كه شوێنی بكهوی خوای گهوره یان ئهو كهسانه [ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٥) ] ئێوه چیتانه چ بڕیارێكه كه ئێوه ئهیدهن بهوهی ئهمانهتان كردووه به شهریك بۆ خوا.