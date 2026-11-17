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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Yunus, verset 33
Yunus
33
10:33
كذالك حقت كلمت ربك على الذين فسقوا انهم لا يومنون ٣٣
كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا۟ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣
كَذَٰلِكَ
ﳕ
حَقَّتۡ
ﳖ
كَلِمَتُ
ﳗ
رَبِّكَ
ﳘ
عَلَى
ﳙ
ٱلَّذِينَ
ﳚ
فَسَقُوٓاْ
ﳛ
أَنَّهُمۡ
ﳜ
لَا
ﳝ
يُؤۡمِنُونَ
ﳞ
٣٣
ﳟ
C’est ainsi que s’est réalisée la parole de ton Seigneur contre ceux qui sont pervers: "Ils ne croiront pas."
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