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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Yunus, verset 32
Yunus
32
10:32
فذالكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون ٣٢
فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَـٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ٣٢
فَذَٰلِكُمُ
ﳇ
ٱللَّهُ
ﳈ
رَبُّكُمُ
ﳉ
ٱلۡحَقُّۖ
ﳊﳋ
فَمَاذَا
ﳌ
بَعۡدَ
ﳍ
ٱلۡحَقِّ
ﳎ
إِلَّا
ﳏ
ٱلضَّلَٰلُۖ
ﳐﳑ
فَأَنَّىٰ
ﳒ
تُصۡرَفُونَ
ﳓ
٣٢
ﳔ
Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité qu’y a-t-il donc sinon l’égarement ? Comment alors pouvez-vous, vous détourner ?"
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