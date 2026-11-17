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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Yunus, verset 30
Yunus
30
10:30
هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ٣٠
هُنَالِكَ تَبْلُوا۟ كُلُّ نَفْسٍۢ مَّآ أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ٣٠
هُنَالِكَ
ﲖ
تَبۡلُواْ
ﲗ
كُلُّ
ﲘ
نَفۡسٖ
ﲙ
مَّآ
ﲚ
أَسۡلَفَتۡۚ
ﲛﲜ
وَرُدُّوٓاْ
ﲝ
إِلَى
ﲞ
ٱللَّهِ
ﲟ
مَوۡلَىٰهُمُ
ﲠ
ٱلۡحَقِّۖ
ﲡﲢ
وَضَلَّ
ﲣ
عَنۡهُم
ﲤ
مَّا
ﲥ
كَانُواْ
ﲦ
يَفۡتَرُونَ
ﲧ
٣٠
ﲨ
Là, chaque âme éprouvera (les conséquences de) ce qu’elle a précédemment accompli. Et ils seront ramenés vers Allah leur vrai Maître; et leurs inventions (idoles) s’éloigneront d’eux.
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Tafsir Fathul Majid
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