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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Yunus, verset 23
Yunus
23
10:23
فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون ٢٣
فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَـٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٣
فَلَمَّآ
ﲅ
أَنجَىٰهُمۡ
ﲆ
إِذَا
ﲇ
هُمۡ
ﲈ
يَبۡغُونَ
ﲉ
فِي
ﲊ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲋ
بِغَيۡرِ
ﲌ
ٱلۡحَقِّۗ
ﲍﲎ
يَٰٓأَيُّهَا
ﲏ
ٱلنَّاسُ
ﲐ
إِنَّمَا
ﲑ
بَغۡيُكُمۡ
ﲒ
عَلَىٰٓ
ﲓ
أَنفُسِكُمۖ
ﲔﲕ
مَّتَٰعَ
ﲖ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲗ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲘﲙ
ثُمَّ
ﲚ
إِلَيۡنَا
ﲛ
مَرۡجِعُكُمۡ
ﲜ
فَنُنَبِّئُكُم
ﲝ
بِمَا
ﲞ
كُنتُمۡ
ﲟ
تَعۡمَلُونَ
ﲠ
٢٣
ﲡ
Lorsqu’Il les a sauvés, les voilà qui, sur terre, transgressent injustement. Ô gens! Votre transgression ne retombera que sur vous-mêmes. C’est une jouissance temporaire de la vie présente. Ensuite, c’est vers Nous que sera votre retour, et Nous vous rappellerons alors ce que vous faisiez.
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