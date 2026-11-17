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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Yunus, verset 22
Yunus
22
10:22
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لين انجيتنا من هاذه لنكونن من الشاكرين ٢٢
هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍۢ طَيِّبَةٍۢ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌۭ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍۢ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ٢٢
هُوَ
ﱚ
ٱلَّذِي
ﱛ
يُسَيِّرُكُمۡ
ﱜ
فِي
ﱝ
ٱلۡبَرِّ
ﱞ
وَٱلۡبَحۡرِۖ
ﱟﱠ
حَتَّىٰٓ
ﱡ
إِذَا
ﱢ
كُنتُمۡ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱥ
وَجَرَيۡنَ
ﱦ
بِهِم
ﱧ
بِرِيحٖ
ﱨ
طَيِّبَةٖ
ﱩ
وَفَرِحُواْ
ﱪ
بِهَا
ﱫ
جَآءَتۡهَا
ﱬ
رِيحٌ
ﱭ
عَاصِفٞ
ﱮ
وَجَآءَهُمُ
ﱯ
ٱلۡمَوۡجُ
ﱰ
مِن
ﱱ
كُلِّ
ﱲ
مَكَانٖ
ﱳ
وَظَنُّوٓاْ
ﱴ
أَنَّهُمۡ
ﱵ
أُحِيطَ
ﱶ
بِهِمۡ
ﱷ
دَعَوُاْ
ﱸ
ٱللَّهَ
ﱹ
مُخۡلِصِينَ
ﱺ
لَهُ
ﱻ
ٱلدِّينَ
ﱼ
لَئِنۡ
ﱽ
أَنجَيۡتَنَا
ﱾ
مِنۡ
ﱿ
هَٰذِهِۦ
ﲀ
لَنَكُونَنَّ
ﲁ
مِنَ
ﲂ
ٱلشَّٰكِرِينَ
ﲃ
٢٢
ﲄ
C’est Lui qui vous fait aller sur terre et sur mer, quand vous êtes en bateau. [Ces bateaux] les emportèrent, grâce à un bon vent. Ils s’en réjouirent jusqu’au moment où, assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés [par la mort], ils prièrent Allah, Lui vouant le culte [et disant] : "Certes, si Tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants !"
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