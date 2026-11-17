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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Yunus, verset 17
Yunus
17
10:17
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون ١٧
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٧
فَمَنۡ
ﲁ
أَظۡلَمُ
ﲂ
مِمَّنِ
ﲃ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱللَّهِ
ﲆ
كَذِبًا
ﲇ
أَوۡ
ﲈ
كَذَّبَ
ﲉ
بِـَٔايَٰتِهِۦٓۚ
ﲊﲋ
إِنَّهُۥ
ﲌ
لَا
ﲍ
يُفۡلِحُ
ﲎ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﲏ
١٧
ﲐ
Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de mensonges Ses versets (le Coran) ? Vraiment, les criminels ne réussissent pas.
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