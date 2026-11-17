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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Yunus, verset 16
Yunus
16
10:16
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون ١٦
قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًۭا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦
قُل
ﱬ
لَّوۡ
ﱭ
شَآءَ
ﱮ
ٱللَّهُ
ﱯ
مَا
ﱰ
تَلَوۡتُهُۥ
ﱱ
عَلَيۡكُمۡ
ﱲ
وَلَآ
ﱳ
أَدۡرَىٰكُم
ﱴ
بِهِۦۖ
ﱵﱶ
فَقَدۡ
ﱷ
لَبِثۡتُ
ﱸ
فِيكُمۡ
ﱹ
عُمُرٗا
ﱺ
مِّن
ﱻ
قَبۡلِهِۦٓۚ
ﱼﱽ
أَفَلَا
ﱾ
تَعۡقِلُونَ
ﱿ
١٦
ﲀ
Dis : "Si Allah l'avait voulu, je ne vous l’aurais pas récité et Il ne vous l’aurait pas non plus fait connaître. Je suis bien resté, avant cela, tout un âge parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas ?"
1
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Tafsir Fathul Majid
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