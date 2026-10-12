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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yunus Ayah 108
Yunus
108
10:108
قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل ١٠٨
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ١٠٨
قُلۡ
ﱝ
يَٰٓأَيُّهَا
ﱞ
ٱلنَّاسُ
ﱟ
قَدۡ
ﱠ
جَآءَكُمُ
ﱡ
ٱلۡحَقُّ
ﱢ
مِن
ﱣ
رَّبِّكُمۡۖ
ﱤﱥ
فَمَنِ
ﱦ
ٱهۡتَدَىٰ
ﱧ
فَإِنَّمَا
ﱨ
يَهۡتَدِي
ﱩ
لِنَفۡسِهِۦۖ
ﱪﱫ
وَمَن
ﱬ
ضَلَّ
ﱭ
فَإِنَّمَا
ﱮ
يَضِلُّ
ﱯ
عَلَيۡهَاۖ
ﱰﱱ
وَمَآ
ﱲ
أَنَا۠
ﱳ
عَلَيۡكُم
ﱴ
بِوَكِيلٖ
ﱵ
١٠٨
ﱶ
Dis : “Ô gens ! Certes, la vérité vous est venue de votre Seigneur. Donc, quiconque est dans le bon chemin ne l’est que pour lui-même; et quiconque s’égare, ne s’égare qu’à son propre détriment. Et je ne suis nullement responsable de vous .
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