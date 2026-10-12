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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yunus Ayah 107
Yunus
107
10:107
وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ١٠٧
وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍۢ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧
وَإِن
ﱁ
يَمۡسَسۡكَ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
بِضُرّٖ
ﱄ
فَلَا
ﱅ
كَاشِفَ
ﱆ
لَهُۥٓ
ﱇ
إِلَّا
ﱈ
هُوَۖ
ﱉﱊ
وَإِن
ﱋ
يُرِدۡكَ
ﱌ
بِخَيۡرٖ
ﱍ
فَلَا
ﱎ
رَآدَّ
ﱏ
لِفَضۡلِهِۦۚ
ﱐﱑ
يُصِيبُ
ﱒ
بِهِۦ
ﱓ
مَن
ﱔ
يَشَآءُ
ﱕ
مِنۡ
ﱖ
عِبَادِهِۦۚ
ﱗﱘ
وَهُوَ
ﱙ
ٱلۡغَفُورُ
ﱚ
ٱلرَّحِيمُ
ﱛ
١٠٧
ﱜ
Et si Allah fait qu’un mal te touche, nul ne peut l’écarter en dehors de Lui. Et s’Il te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce. Il en gratifie qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et c’est Lui le Pardonneur, le Miséricordieux.
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