[ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ] ئهگهر خوای گهوره بیهوێ تووشی زیانێكت بكات ئهوا كهس ناتوانێ ئهو زیانهت لهسهر لابهرێت تهنها خوای گهوره خۆی نهبێت [ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ ] وه ئهگهر خوای گهوره بیهوێ تووشی خهیرو چاكهیهكت بكات [ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ] ئهوا كهس ناتوانێ ئهو فهزڵهی خوای گهورهت لهسهر لابهرێ و بیگهڕێنێتهوه [ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ] خوای گهوره خێرو فهزڵی خۆی تووشی ههر كهسێك دهكات له بهندهكانی كه ویستی لێ بێت [ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٠٧) ] وه خوای گهوره زۆر لێخۆشبوو بهبهزهییه.