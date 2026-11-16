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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Yunus, verset 10
Yunus
10
10:10
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ١٠
دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَـٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَـٰمٌۭ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱩ
فِيهَا
ﱪ
سُبۡحَٰنَكَ
ﱫ
ٱللَّهُمَّ
ﱬ
وَتَحِيَّتُهُمۡ
ﱭ
فِيهَا
ﱮ
سَلَٰمٞۚ
ﱯﱰ
وَءَاخِرُ
ﱱ
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱲ
أَنِ
ﱳ
ٱلۡحَمۡدُ
ﱴ
لِلَّهِ
ﱵ
رَبِّ
ﱶ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱷ
١٠
ﱸ
Là, leur invocation sera : “Gloire à Toi, ô Allah !” Et leur salutation y sera : “Paix (Salâm) !” Et la fin de leur invocation: “Louange à Allah, Seigneur de l’Univers !”
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