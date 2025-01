politica sulla riservatezza

Quran Foundation, Inc. (che include Quran.com) è un'organizzazione non-profit 501(c)(3) che si impegna a dare potere a ogni essere umano affinché possa trarre beneficio dal Corano. Quran Foundation, Inc. apprezza e rispetta la privacy di tutti i nostri utenti.

Raccolta di informazioni

Raccogliamo alcune informazioni personali dagli utenti che scelgono di creare un account su Quran.com. Queste informazioni possono includere:



Indirizzo e-mail : raccogliamo il tuo indirizzo e-mail per facilitare il processo di creazione dell'account e per scopi di comunicazione relativi al tuo account, incluso il recupero dell'account e le notifiche di sicurezza.

Uso delle informazioni personali

Utilizziamo le informazioni personali che raccogliamo per i seguenti scopi:



Creazione e gestione dell'account : il tuo indirizzo email viene utilizzato per creare e gestire il tuo account sul nostro sito web. Ti consente di accedere, accedere alle tue impostazioni e memorizzare i tuoi segnalibri e la cronologia di lettura.

Personalizzazione : potremmo utilizzare la tua cronologia di lettura per fornire consigli e suggerimenti personalizzati in base alle tue preferenze e ai tuoi interessi.

Dati di registro

Raccogliamo informazioni che il tuo browser invia ogni volta che visiti il nostro Servizio ("Dati di registro"). Questi dati di registro possono includere informazioni come l'indirizzo del protocollo Internet ("IP") del tuo computer, il tipo di browser, la versione del browser, le pagine del nostro servizio che visiti, l'ora e la data della tua visita, il tempo trascorso su tali pagine e altri statistiche.

Comunicazione

Potremmo utilizzare il tuo indirizzo e-mail per inviarti importanti aggiornamenti, newsletter o notifiche relative ai nostri servizi, contenuti, ecc. Avrai la possibilità di annullare l'iscrizione a queste comunicazioni in qualsiasi momento.

Diritti di protezione dei dati

Il diritto di accesso: Hai il diritto di richiedere alla Quran Foundation copie dei tuoi dati personali. Potremmo addebitarti una piccola tariffa per questo servizio.



Il diritto alla rettifica : hai il diritto di richiedere che la Quran Foundation corregga qualsiasi informazione che ritieni inaccurata. Hai anche il diritto di richiedere alla Quran Foundation di completare le informazioni che ritieni siano incomplete.



Il diritto alla cancellazione: Hai il diritto di richiedere che la Quran Foundation cancelli i tuoi dati personali, a determinate condizioni.



Il diritto di limitare il trattamento: Hai il diritto di richiedere che la Quran Foundation limiti il trattamento dei tuoi dati personali, a determinate condizioni.



Il diritto di opporsi al trattamento : hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali da parte della Quran Foundation, a determinate condizioni.



Il diritto alla portabilità dei dati : hai il diritto di richiedere che la Quran Foundation trasferisca i dati che abbiamo raccolto a un'altra organizzazione, o direttamente a te, a determinate condizioni .

La sicurezza dei dati

Adottiamo misure appropriate per proteggere le tue informazioni personali da accesso non autorizzato, alterazione, divulgazione o distruzione. Utilizziamo protocolli di sicurezza standard del settore e impieghiamo misure di salvaguardia fisiche, elettroniche e gestionali per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati.

Condivisione dei dati

Non vendiamo, scambiamo o affittiamo le tue informazioni personali a terzi.

Analisi dei dati

Utilizziamo Google Analytics per garantire che il sito continui a funzionare come previsto e per sapere su quali funzionalità dare la priorità al lavoro, ecc. Queste informazioni sono anonime e non le riconduciamo a nessun individuo in particolare.

Cancellazione dei dati

Per garantire la tua privacy e il controllo sulle tue informazioni personali, forniamo un semplice processo di cancellazione dell'account. Quando scegli di eliminare il tuo account, tutti i dati personali associati verranno automaticamente e permanentemente rimossi dai nostri sistemi. Puoi avviare la cancellazione dell'account accedendo alla pagina del tuo profilo. Una volta avviata la cancellazione, i tuoi dati personali verranno eliminati in modo sicuro dai nostri server entro un periodo di tempo ragionevole.

Uso dei cookie

Quran.com utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, fornire contenuti personalizzati e analizzare il traffico del sito web. Accedendo e utilizzando il nostro sito Web, acconsenti all'uso dei cookie in conformità con la presente Informativa sulla privacy.





Tipi di cookie che utilizziamo:

Cookie necessari: questi cookie sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito Web e consentono funzionalità di base, come la navigazione della pagina e l'accesso a zone sicure. Non raccolgono alcuna informazione di identificazione personale. Senza questi cookie, alcune parti del sito potrebbero non funzionare correttamente.

Cookie analitici e di prestazione: utilizziamo questi cookie per raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano il nostro sito Web, incluso il numero di visitatori, le pagine che visitano e il tempo trascorso su ciascuna pagina. Questi dati ci aiutano ad analizzare e migliorare le prestazioni e la funzionalità del nostro sito web. Questi cookie non ti identificano personalmente; tutti i dati sono aggregati e anonimi.

Contattaci

In caso di domande, dubbi o richieste relative alla presente Informativa sulla privacy o al trattamento delle informazioni personali, si prega di contattarci qui . Utilizzando il nostro sito Web, riconosci di aver letto e compreso la presente Informativa sulla privacy e acconsenti alla raccolta, all'uso e alla divulgazione delle tue informazioni personali come descritto.