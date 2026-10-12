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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Hud Ayah 9
Hud
9
11:9
ولين اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه لييوس كفور ٩
وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحْمَةًۭ ثُمَّ نَزَعْنَـٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌۭ كَفُورٌۭ ٩
وَلَئِنۡ
ﲍ
أَذَقۡنَا
ﲎ
ٱلۡإِنسَٰنَ
ﲏ
مِنَّا
ﲐ
رَحۡمَةٗ
ﲑ
ثُمَّ
ﲒ
نَزَعۡنَٰهَا
ﲓ
مِنۡهُ
ﲔ
إِنَّهُۥ
ﲕ
لَيَـُٔوسٞ
ﲖ
كَفُورٞ
ﲗ
٩
ﲘ
Et si Nous faisons goûter à l’homme une grâce de Notre part, et qu’ensuite Nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat.
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