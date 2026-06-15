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Hud
43
11:43
قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٤٣
قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍۢ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ٤٣
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Il répondit : "Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l’eau." Et Noé lui dit : "Il n’y a aujourd’hui aucun protecteur contre l’ordre d’Allah. (Tous périront) sauf celui à qui Il fait miséricorde." Et les vagues s’interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés.
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[
قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ
] وتی: ئهی باوكه ئهڕۆمه سهر یهكێك لهو شاخانه ئهمپارێزێ له لافاوهكهو ئاوم پێ ناگات [
قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ
] نوح -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی كوڕی خۆم ئهمڕۆ هیچ پارێزهرێك (یان پارێزراوێك) نیه له فهرمان و سزای خوا ئهمه سزای خوای گهورهیه مهگهر كهسێك خوای گهوره خۆی ڕهحمی پێ بكات [
وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ
] شهپۆلی دهریاكه بووه ڕێگر له نێوان ههردووكیانداو لێكی جیا كردنهوه [
فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (٤٣)
] كوڕهكهی نوحیش -
صلی الله علیه وسلم
- یهكێك بوو لهوانهی كه لهناو ئاوهكهدا غهرق بوون.