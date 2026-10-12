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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Hud Ayah 15
Hud
15
11:15
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ١٥
مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَـٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٥
مَن
ﱧ
كَانَ
ﱨ
يُرِيدُ
ﱩ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﱪ
ٱلدُّنۡيَا
ﱫ
وَزِينَتَهَا
ﱬ
نُوَفِّ
ﱭ
إِلَيۡهِمۡ
ﱮ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
ﱯ
فِيهَا
ﱰ
وَهُمۡ
ﱱ
فِيهَا
ﱲ
لَا
ﱳ
يُبۡخَسُونَ
ﱴ
١٥
ﱵ
Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, Nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur Terre, sans que rien ne leur en soit diminué.
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