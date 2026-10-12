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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Hud Ayah 12
Hud
12
11:12
فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضايق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ١٢
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌۭ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ وَكِيلٌ ١٢
فَلَعَلَّكَ
ﲳ
تَارِكُۢ
ﲴ
بَعۡضَ
ﲵ
مَا
ﲶ
يُوحَىٰٓ
ﲷ
إِلَيۡكَ
ﲸ
وَضَآئِقُۢ
ﲹ
بِهِۦ
ﲺ
صَدۡرُكَ
ﲻ
أَن
ﲼ
يَقُولُواْ
ﲽ
لَوۡلَآ
ﲾ
أُنزِلَ
ﲿ
عَلَيۡهِ
ﳀ
كَنزٌ
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
جَآءَ
ﳃ
مَعَهُۥ
ﳄ
مَلَكٌۚ
ﳅﳆ
إِنَّمَآ
ﳇ
أَنتَ
ﳈ
نَذِيرٞۚ
ﳉﳊ
وَٱللَّهُ
ﳋ
عَلَىٰ
ﳌ
كُلِّ
ﳍ
شَيۡءٖ
ﳎ
وَكِيلٌ
ﳏ
١٢
ﳐ
Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t’est révélé, et que ta poitrine s’en sente compressée; parce qu’ils disent : "Que n’a-t-on fait descendre sur lui un trésor ?" Ou bien : "Que n’est-il venu un Ange en sa compagnie?" - Tu n’es qu’un avertisseur. Et Allah est Le protecteur de toute chose .
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