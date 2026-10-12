Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Hud Ayah 11
Hud
11
11:11
الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولايك لهم مغفرة واجر كبير ١١
إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌۭ وَأَجْرٌۭ كَبِيرٌۭ ١١
إِلَّا
ﲨ
ٱلَّذِينَ
ﲩ
صَبَرُواْ
ﲪ
وَعَمِلُواْ
ﲫ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲬ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲭ
لَهُم
ﲮ
مَّغۡفِرَةٞ
ﲯ
وَأَجۡرٞ
ﲰ
كَبِيرٞ
ﲱ
١١
ﲲ
Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres. Ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.