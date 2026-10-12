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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Hud Ayah 10
Hud
10
11:10
ولين اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السييات عني انه لفرح فخور ١٠
وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌۭ فَخُورٌ ١٠
وَلَئِنۡ
ﲙ
أَذَقۡنَٰهُ
ﲚ
نَعۡمَآءَ
ﲛ
بَعۡدَ
ﲜ
ضَرَّآءَ
ﲝ
مَسَّتۡهُ
ﲞ
لَيَقُولَنَّ
ﲟ
ذَهَبَ
ﲠ
ٱلسَّيِّـَٔاتُ
ﲡ
عَنِّيٓۚ
ﲢﲣ
إِنَّهُۥ
ﲤ
لَفَرِحٞ
ﲥ
فَخُورٌ
ﲦ
١٠
ﲧ
Et si Nous lui faisons goûter le bonheur, après qu’un malheur l’ait touché, il dira: "Les maux se sont éloignés de moi", et le voilà qui exulte, plein de gloriole.
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