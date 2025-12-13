Hackathons Quran.com

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Hackathon sur le Coran (Provision Capital)
Un hackathon mondial axé sur la création d'outils innovants, d'applications d'IA et de plateformes centrées sur le Coran.Voir le hackathon
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À venir
D'autres hackathons seront ajoutés ici au fil du temps, y compris des initiatives menées par la communauté et par Quran.com.
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Jeunesse d'Al Sharq
📅12-13 décembre 2025
📍Hôtel Pullman Istanbul
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