Quran.com

Quran.com

من قبل المطورين الأساسيين لموقع Quran.com ، يأتي تطبيق مصحف iOS و Android الجميل والخالي من الإعلانات. أصبح من السهل الآن قراءة القرآن أثناء التنقل وحفظه والاستماع إلى القراء المفضلين لديك.

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Quran.com
Tarteel.ai

Tarteel.ai

ترتيل هو أول تطبيق قرآني يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع تلاوتك وإبراز الأخطاء. رفيق قرآني يقوده الصوت في راحة يديك، يعمل ترتيل بشكل حدسي لمساعدتك على قراءة القرآن وتلاوته وحفظه وفهمه بثقة!

تفخر ترتيل بكونها مطوراً أساسياً لموقع Quran.com بالإضافة إلى كونها عضواً في مجلس إدارته.

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Tarteel.ai

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