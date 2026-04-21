Al-Ahqaf
35
46:35
فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون ٣٥
فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةًۭ مِّن نَّهَارٍۭ ۚ بَلَـٰغٌۭ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ٣٥
Endure (Mohammed) donc, comme ont enduré les messagers doués de fermeté ; et ne te montre pas trop pressé de les voir subir [leur châtiment]. Le jour où ils verront ce qui leurs est promis, il leur semblera qu’ils n’étaient restés [sur terre] qu’une heure d’un jour. Voilà une communication. Qui sera donc anéanti sinon les gens pervers ?
Tafseer Jalalayn
﴿فَٱصۡبِرۡ﴾ على أذى قومك ﴿كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلۡعَزۡمِ﴾ ذَوُو الثَّبَات وَالصَّبْر عَلَى الشَّدَائِد ﴿مِنَ ٱلرُّسُلِ﴾ قَبْلك فَتَكُون ذَا عَزْم وَمِنْ لِلْبَيَانِ فَكُلّهمْ ذَوُو عَزْم وَقِيلَ لِلتَّبْعِيضِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ آدَم لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَمۡ نَجِدۡ لَهُۥ عَزۡمࣰا} وَلَا يُونُس لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلۡحُوتِ} ﴿وَلَا تَسۡتَعۡجِل لَّهُمۡۚ﴾ لِقَوْمِك نُزُول الْعَذَاب بِهِمْ قِيلَ كَأَنَّهُ ضَجِرَ مِنْهُمْ فَأَحَبَّ نُزُول الْعَذَاب بِهِمْ فَأُمِرَ بِالصَّبْرِ وَتَرْك الِاسْتِعْجَال لِلْعَذَابِ فإنه نازل لا محالة ﴿كَأَنَّهُمۡ یَوۡمَ یَرَوۡنَ مَا یُوعَدُونَ﴾ مِنْ الْعَذَاب فِي الْآخِرَة لِطُولِهِ ﴿لَمۡ یَلۡبَثُوۤا۟﴾ فِي الدُّنْيَا فِي ظَنّهمْ ﴿إِلَّا سَاعَةࣰ مِّن نَّهَارِۭۚ﴾ هذا القرآن ﴿بَلَـٰغࣱۚ﴾ تَبْلِيغ مِنْ اللَّه إلَيْكُمْ ﴿فَهَلۡ﴾ أَيْ لَا ﴿یُهۡلَكُ﴾ عِنْد رُؤْيَة الْعَذَاب ﴿إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡفَـٰسِقُونَ ٣٥﴾ أي الكافرون
