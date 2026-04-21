Progressez Au-Delà du Ramadan !
Ya-Sin
78
36:78
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ٧٨
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًۭا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌۭ ٧٨
وَضَرَبَ
لَنَا
مَثَلٗا
وَنَسِيَ
خَلۡقَهُۥۖ
قَالَ
مَن
يُحۡيِ
ٱلۡعِظَٰمَ
وَهِيَ
رَمِيمٞ
٧٨
Il cite pour Nous un exemple, tandis qu’il oublie sa propre création; il dit : "Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?"
السعدي Al-Sa'di
{ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا }
لا ينبغي لأحد أن يضربه، وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق، وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق.
فسر هذا المثل بقوله :
{ قَالَ }
ذلك الإنسان
{ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ }
أي: هل أحد يحييها؟ استفهام إنكار،
أي:
لا أحد يحييها بعد ما بليت وتلاشت. هذا وجه الشبهة والمثل، وهو أن هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشر، وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه، ونسيان لابتداء خلقه، فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا فوجد عيانا، لم يضرب هذا المثل.
