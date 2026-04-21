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Ach-Chu'ara'
90
26:90
وازلفت الجنة للمتقين ٩٠
وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٩٠
وَأُزۡلِفَتِ
ٱلۡجَنَّةُ
لِلۡمُتَّقِينَ
٩٠
On rapprochera alors le Paradis pour les pieux.
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