فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١٠
[ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١٠) ] وه‌ ئێوه‌ ته‌قوای خوای گه‌وره‌ بكه‌ن وه‌ گوێڕایه‌ڵى من بكه‌ن.