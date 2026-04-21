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Maryam
8
19:8
قال رب انى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ٨
قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌۭ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّۭا ٨
قَالَ
رَبِّ
أَنَّىٰ
يَكُونُ
لِي
غُلَٰمٞ
وَكَانَتِ
ٱمۡرَأَتِي
عَاقِرٗا
وَقَدۡ
بَلَغۡتُ
مِنَ
ٱلۡكِبَرِ
عِتِيّٗا
٨
Et [Zacharie dit] : “Seigneur ! Comment aurai-je un fils, quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse ? ”
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العربية
Al-Sa'di
Когда пророк Закария услышал благую весть о скором рождении сына, которого он просил у Аллаха, он сильно удивился этому. Положение его жены и его самого не позволяли им родить ребенка. Он не думал об этом, когда обращался с мольбой к Аллаху, потому что его душа была переполнена духовной силой и огромным желанием заиметь сына. Но теперь, когда его молитвы были услышаны, он удивился этому.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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