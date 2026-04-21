Se connecter
Progressez Au-Delà du Ramadan !
En savoir plus
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
24
11:24
۞ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ٢٤
۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٤
۞ مَثَلُ
ٱلۡفَرِيقَيۡنِ
كَٱلۡأَعۡمَىٰ
وَٱلۡأَصَمِّ
وَٱلۡبَصِيرِ
وَٱلسَّمِيعِۚ
هَلۡ
يَسۡتَوِيَانِ
مَثَلًاۚ
أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ
٢٤
Les deux groupes ressemblent, l’un à l’aveugle et au sourd, l’autre à celui qui voit et qui entend. Les deux sont-ils comparativement égaux? Ne vous souvenez- vous pas ?
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ }
أي: فريق الأشقياء، وفريق السعداء.
{ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ }
هؤلاء الأشقياء،
{ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ }
مثل السعداء.
{ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا }
لا يستوون مثلا، بل بينهما من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف،
{ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ }
الأعمال، التي تنفعكم، فتفعلونها، والأعمال التي تضركم، فتتركونها.
Notes placeholders
close