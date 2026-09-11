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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yusuf آیه 99
Yusuf
۹۹
۹۹:۱۲
فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ٩٩
فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا۟ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ٩٩
فَلَمَّا
ﱫ
دَخَلُواْ
ﱬ
عَلَىٰ
ﱭ
يُوسُفَ
ﱮ
ءَاوَىٰٓ
ﱯ
إِلَيۡهِ
ﱰ
أَبَوَيۡهِ
ﱱ
وَقَالَ
ﱲ
ٱدۡخُلُواْ
ﱳ
مِصۡرَ
ﱴ
إِن
ﱵ
شَآءَ
ﱶ
ٱللَّهُ
ﱷ
ءَامِنِينَ
ﱸ
٩٩
ﱹ
پس چون بر یوسف وارد شدند، او پدر و مادرش را (در آغوش گرفت و) نزد خود جای داد و گفت: «(همگی) به مصر درآیید؛ اگر الله بخواهد در امن (و امان) خواهید بود».
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