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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yusuf آیه 96
Yusuf
۹۶
۹۶:۱۲
فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون ٩٦
فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًۭا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩٦
فَلَمَّآ
ﱁ
أَن
ﱂ
جَآءَ
ﱃ
ٱلۡبَشِيرُ
ﱄ
أَلۡقَىٰهُ
ﱅ
عَلَىٰ
ﱆ
وَجۡهِهِۦ
ﱇ
فَٱرۡتَدَّ
ﱈ
بَصِيرٗاۖ
ﱉﱊ
قَالَ
ﱋ
أَلَمۡ
ﱌ
أَقُل
ﱍ
لَّكُمۡ
ﱎ
إِنِّيٓ
ﱏ
أَعۡلَمُ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱللَّهِ
ﱒ
مَا
ﱓ
لَا
ﱔ
تَعۡلَمُونَ
ﱕ
٩٦
ﱖ
پس چون بشارتدهنده آمد و آن (پیراهن) را برچهرۀ او افکند، ناگهان بینا شد، گفت: «آیا به شما نگفتم که من از (سوی) الله چیزهای میدانم که شما نمیدانید؟!».
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.