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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yusuf آیه 95
Yusuf
۹۵
۹۵:۱۲
قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم ٩٥
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَـٰلِكَ ٱلْقَدِيمِ ٩٥
قَالُواْ
ﳇ
تَٱللَّهِ
ﳈ
إِنَّكَ
ﳉ
لَفِي
ﳊ
ضَلَٰلِكَ
ﳋ
ٱلۡقَدِيمِ
ﳌ
٩٥
ﳍ
(آنها) گفتند: «به الله سوگند، بیگمان تو در همان اشتباه دیرینهات هستی».
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Tafsir Fathul Majid
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