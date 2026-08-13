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تفسیر: Yusuf ۹۰:۱۲
Yusuf
۹۰
۹۰:۱۲
قالوا اانك لانت يوسف قال انا يوسف وهاذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ٩٠
قَالُوٓا۟ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٩٠
قَالُوٓاْ
أَءِنَّكَ
لَأَنتَ
يُوسُفُۖ
قَالَ
أَنَا۠
يُوسُفُ
وَهَٰذَآ
أَخِيۖ
قَدۡ
مَنَّ
ٱللَّهُ
عَلَيۡنَآۖ
إِنَّهُۥ
مَن
يَتَّقِ
وَيَصۡبِرۡ
فَإِنَّ
ٱللَّهَ
لَا
يُضِيعُ
أَجۡرَ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٩٠
(برادران) گفتند: «آیا به راستی تو همان یوسفی؟!». (یوسف) گفت: «(آری) من یوسفم، و این برادر من است، یقیناً الله بر ما منّت گذاشت، همانا هر کس پرهیزگاری کند و صبر نماید، بیگمان الله پاداش نیکوکاران را ضایع نمیکند».
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ
] وتیان: به دڵنیایی تۆ یوسفی، ههر ئهوهنده كه ناوی یوسفی برد زانیان كه ئهمه خۆی یوسفه و سهریان سوڕما [
قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي
] فهرمووی: بهڵێ من یوسفم و ئهمیش بنیامینی برامه [
قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
] به دڵنیایی خوای گهوره نیعمهتی خۆی ڕژاند بهسهرمانداو ڕزگاری كردین [
إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ
] ههر كهسێك تهقوای خوای گهوره بكات و ئارام بگرێ [
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٩٠)
] ئهوا بهدڵنیایى خوای گهوره پاداشتی چاكهكاران نافهوتێنێت.