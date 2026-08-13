وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Yusuf ۸۴:۱۲
Yusuf
۸۴
۸۴:۱۲
وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ٨٤
وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌۭ ٨٤
وَتَوَلَّىٰ
عَنۡهُمۡ
وَقَالَ
يَٰٓأَسَفَىٰ
عَلَىٰ
يُوسُفَ
وَٱبۡيَضَّتۡ
عَيۡنَاهُ
مِنَ
ٱلۡحُزۡنِ
فَهُوَ
كَظِيمٞ
٨٤
و از آنها روی بر گرداند و گفت: «افسوس بر یوسف» و چشمان او از اندوه سفید شد، در حالیکه (سرشار از غم بود) اندوه خود را فرو میبرد.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ
] پشتی تێ كردن و قسهی لهگهڵدا بڕین و دیسانهوه خهفهتی بۆ یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- خوارد (له كاتى بهڵاو موصیبهتدا وتنى: إنا لله وإنا إليه راجعون تهنها بهم ئوممهته بهخشراوه ئهگهر نا دهبوایه یهعقوب واى بوتایه) [
وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ
] وه چاوی سپی بوو له غهم و خهفهتداو ڕهشایی له چاویدا نهما [
فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤)
] وه ئهو غهم و خهفهتی خۆی ئهشاردهوهو بۆ كهسى دهرنهئهبڕی.