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تفسیر: Yusuf ۸۰:۱۲
Yusuf
۸۰
۸۰:۱۲
فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ٨٠
فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ خَلَصُوا۟ نَجِيًّۭا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ٨٠
فَلَمَّا
ٱسۡتَيۡـَٔسُواْ
مِنۡهُ
خَلَصُواْ
نَجِيّٗاۖ
قَالَ
كَبِيرُهُمۡ
أَلَمۡ
تَعۡلَمُوٓاْ
أَنَّ
أَبَاكُمۡ
قَدۡ
أَخَذَ
عَلَيۡكُم
مَّوۡثِقٗا
مِّنَ
ٱللَّهِ
وَمِن
قَبۡلُ
مَا
فَرَّطتُمۡ
فِي
يُوسُفَۖ
فَلَنۡ
أَبۡرَحَ
ٱلۡأَرۡضَ
حَتَّىٰ
يَأۡذَنَ
لِيٓ
أَبِيٓ
أَوۡ
يَحۡكُمَ
ٱللَّهُ
لِيۖ
وَهُوَ
خَيۡرُ
ٱلۡحَٰكِمِينَ
٨٠
پس چون (برادران) از او نا امید شدند، نجوا کنان به گوشهای رفتند، (برادر) بزرگشان گفت: «آیا نمیدانید که پدرتان از شما به نام الله پیمان (استوار) گرفته است و پیش از این (نیز) دربارۀ یوسف کوتاهی کردهاید؟! پس من هرگز از این سرزمین (مصر) بیرون نمیشوم، تا پدرم به من اجازه دهد، یا الله دربارۀ من داوری کند، و او بهترین داوران است.
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قیراط
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا
] كاتێك بێ ئومێد بوون له یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ڕۆیشتن له خهڵكى جیا بوونهوهو به چپهو چپ و نهێنی بهیهكهوه قسهیان كرد [
قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ
] گهورهكهیان (ئهوهى كه پێشتریش وتى یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- مهكوژن و بیخهنه ناو بیرهكهوه) پێی وتن: ئایا نازانن كه باوكتان عههدو بهڵێنی لێ وهرگرتوون به خوای گهوره كه سوێندتان بۆ خوارد به خوای گهوره كه ئهبێ كوڕهكهی بپارێزن و بۆى بگهڕێننهوه [
وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ
] وه پێشتریش كه كهمتهرخهمیتان كرد له حهقی یوسفدا -
صلی الله علیه وسلم
- [
فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي
] وه من ئهم زهوی میصره بهجێ ناهێڵم و لێی ئهمێنمهوه تا مهگهر باوكم ئیزنم بدات و بڵێ: وهرهوه ئهو كاته دێمهوه [
أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي
] یان خوای گهوره بڕیارێكی تر بدات بهوهی كه بتوانم براكهم ڕزگار بكهم و بیهێنمهوه [
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٠)
] وه خوای گهوره باشترین بڕیاردهره.