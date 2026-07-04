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Yusuf
۷۷
۷۷:۱۲
۞ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون ٧٧
۞ قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌۭ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّۭ مَّكَانًۭا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧
۞ قَالُوٓاْ
إِن
يَسۡرِقۡ
فَقَدۡ
سَرَقَ
أَخٞ
لَّهُۥ
مِن
قَبۡلُۚ
فَأَسَرَّهَا
يُوسُفُ
فِي
نَفۡسِهِۦ
وَلَمۡ
يُبۡدِهَا
لَهُمۡۚ
قَالَ
أَنتُمۡ
شَرّٞ
مَّكَانٗاۖ
وَٱللَّهُ
أَعۡلَمُ
بِمَا
تَصِفُونَ
٧٧
(برادران) گفتند: «اگر او دزدی کرده است (تعجب ندارد)؛ برادرش (نیز) پیش از این دزدی کرده بود، پس یوسف آن (سخن) را در دل خود پنهان داشت، و برای آنها آشکار نکرد، (در دل خود) گفت: «شما از نظر منزلت بدترین (مردم) هستید، و الله به آنچه توصیف میکنید، آگاهتراست».
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ
] ئهوانیش وتیان: ئهگهر براكهمان دزیشی كرد بێت ئهوا پێشتریش برایهكی ههبوو كه یوسف بووه دزی كردووه، كه ئهوترێ: باپیری (باوكی دایكی) بتێكی ههبووه پهرستوویهتی ئهمیش دزیویهتی و شكاندوویهتی، یاخود وتراوه: ههر تۆمهتێك بووه داویانهته پاڵ یوسف و -
صلی الله علیه وسلم
- هیچ دزیهكی نهكردووه [
فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا
] یوسف ئهم شتهی له نهفسی خۆیدا شاردهوهو دهری نهبڕی، وه خهفهتی خوارد لهو قسهیهی كه كردیان و ئازاری پێ گهیشت، وه له دڵى خۆیدا وتی: ئێوه خراپترین شوێن و مهنزیلهتتان ههیه لهبهر ئهوهی دزى¬ كردنیان دایه پاڵ یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- [
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧)
] وه خوای گهوره زاناتره كه ئێوه ڕاستگۆ نین لهوهی كه دزی ئهدهنه پاڵ یوسف و بهم شێوازه وهسفی ئهكهن.