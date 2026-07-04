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Yusuf
۷۷
۷۷:۱۲
۞ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون ٧٧
۞ قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌۭ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّۭ مَّكَانًۭا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧
۞ قَالُوٓاْ
إِن
يَسۡرِقۡ
فَقَدۡ
سَرَقَ
أَخٞ
لَّهُۥ
مِن
قَبۡلُۚ
فَأَسَرَّهَا
يُوسُفُ
فِي
نَفۡسِهِۦ
وَلَمۡ
يُبۡدِهَا
لَهُمۡۚ
قَالَ
أَنتُمۡ
شَرّٞ
مَّكَانٗاۖ
وَٱللَّهُ
أَعۡلَمُ
بِمَا
تَصِفُونَ
٧٧
(برادران) گفتند: «اگر او دزدی کرده است (تعجب ندارد)؛ برادرش (نیز) پیش از این دزدی کرده بود، پس یوسف آن (سخن) را در دل خود پنهان داشت، و برای آنها آشکار نکرد، (در دل خود) گفت: «شما از نظر منزلت بدترین (مردم) هستید، و الله به آنچه توصیف میکنید، آگاهتراست».
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A Siddiqui
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۳۷ هفته پیش
·
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آیه ۷۷:۱۲
I often reflect on this ayah when I am sure someone is lying to me in a personal situation. The other party, whether child or adult, is already aware that they are not being truthful, but what they don't know is whether I bought their lie or not.
I've often found that taking time to pause before reacting has several benefits:
It forces me to practice patience and show restraint, it gives me space to check my emotions and think through my respon...
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۱۰
Iraj Marjan
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۲ سال پیش
·
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آیه ۷۷:۱۲، ۳۹:۱۲-۴۰، ۸:۱۲
The story of Prophet Yusuf and his brothers highlights many contrasts one of those crucial differences is emotional regulation. Yusuf Aleyhisalam possessed this skill, while his brothers lacked it. This disparity enabled Yusuf (AS) to succeed in every trial, whereas his brothers remained consumed by hatred for decades (see verse 8&77), their personal growth stifled.
But how did Yusuf Aleyhisalam develop this skill? Both he and his brothers rece...
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