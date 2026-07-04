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Yusuf
۷۲
۷۲:۱۲
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ٧٢
قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍۢ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌۭ ٧٢
قَالُواْ
نَفۡقِدُ
صُوَاعَ
ٱلۡمَلِكِ
وَلِمَن
جَآءَ
بِهِۦ
حِمۡلُ
بَعِيرٖ
وَأَنَا۠
بِهِۦ
زَعِيمٞ
٧٢
گفتند: «پیمانۀ پادشاه را گم کردهایم، و هر کس آن را بیاورد یک بار شتر (جایزه) دارد، و من ضامن این (وعده) هستم.
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ
] وتیان: صاعی پاشامان بزر كردووه [
وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)
] پێش ئهوهی بگهڕێین ههر كهسێك بمانداتهوهو بۆمان بێنێ باری حوشترێكی تریشی ئهدهینێ وه من كهفالهت و زهمانهتی ئهكهم كه باری حوشترێكی ئهدهینێ.