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Yusuf
۶۸
۶۸:۱۲
ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٦٨
وَلَمَّا دَخَلُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ إِلَّا حَاجَةًۭ فِى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَا ۚ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمٍۢ لِّمَا عَلَّمْنَـٰهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦٨
وَلَمَّا
دَخَلُواْ
مِنۡ
حَيۡثُ
أَمَرَهُمۡ
أَبُوهُم
مَّا
كَانَ
يُغۡنِي
عَنۡهُم
مِّنَ
ٱللَّهِ
مِن
شَيۡءٍ
إِلَّا
حَاجَةٗ
فِي
نَفۡسِ
يَعۡقُوبَ
قَضَىٰهَاۚ
وَإِنَّهُۥ
لَذُو
عِلۡمٖ
لِّمَا
عَلَّمۡنَٰهُ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَ
ٱلنَّاسِ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٦٨
و چون به همان گونه که پدرشان به آنها دستور داده بود، داخل شدند، ـ (این کار) نمیتوانست چیزی از (قضای) الله را از آنان دفع کند ــ جز حاجتی (و خواهشی) که در دل یعقوب بود که آن را برآورده کرد، و بیگمان او علمی داشت که ما به آموخته بودیم، و لیکن بیشتر مردم نمیدانند.
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Saaniya Nerekar
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۲ سال پیش
·
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آیه ۶۸:۱۲
Allah's decree always prevails.
we do our best and what is in our capacity but if still things happen, we have to realize that, that is what Allah SWT has decreed for us.
And if Allah has decreed something for us then it is best for us.
۴
۲
Razia Zahra
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۵ سال پیش
·
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آیه ۶۷:۱۲-۶۸
In the Name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate,
DEALING WITH THE PANDEMIC AND DIFFICULTIES.
Again, I sat with my Qur'an reading when the kids are fast asleep. I have by the mercy and grace of Allah reached Surah Al Yusuf.
I have been like the majority of us, taking my precautions against contracting coronvirus especially with people in my family who are a little more vulnerable. My son has tested positive for corona virus. I ...
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