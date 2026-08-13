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تفسیر: Yusuf ۶۱:۱۲
Yusuf
۶۱
۶۱:۱۲
قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ٦١
قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ ٦١
قَالُواْ
سَنُرَٰوِدُ
عَنۡهُ
أَبَاهُ
وَإِنَّا
لَفَٰعِلُونَ
٦١
گفتند: «ما در (بارۀ) او با پدرش با اصرار گفتگو خواهیم کرد، و مسلماً این کار را میکنیم».
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قیراط
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ سَنُرَ ٰوِدُ عَنۡهُ أَبَاهُ﴾ سَنَجْتَهِدُ فِي طَلَبه مِنْهُ ﴿وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ ٦١﴾ ذَلِكَ