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تفسیر: Yusuf ۵۸:۱۲
Yusuf
۵۸
۵۸:۱۲
وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ٥٨
وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥٨
وَجَآءَ
إِخۡوَةُ
يُوسُفَ
فَدَخَلُواْ
عَلَيۡهِ
فَعَرَفَهُمۡ
وَهُمۡ
لَهُۥ
مُنكِرُونَ
٥٨
و (چون سرزمین کنعان را خشک سالی فرا گرفت) برادران یوسف (برای تهیۀ گندم به مصر) آمدند، پس بر او وارد شدند، آنگاه او آنان را شناخت، در حالیکه آنها او را نشناختند.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
{بەسەرهاتی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- لەگەڵ براكانی} [
وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ
] براكانی یوسف له زهوی كهنعان له شامهوه هاتن بۆ میصر بۆ ئهوهی كه خواردن بهرنهوه چونكه گرانى و نهبوونى بوو، وه یوسف ساڵى بارى وشترێكى به خهڵكى شوێنانى تر دهدا بهنرخى ئاسایى خۆى پێش گرانییهكه [
فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ
] هاتنه ژورهوه بۆ لای یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ئهم ئهوانی ناسییهوه لهبهر ئهوهی كاتێ بهجێی هێشتن ئهوان ههر گهوره بوون [
وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (٥٨)
] بهڵام ئهوان یوسفیان -
صلی الله علیه وسلم
- نهناسی لهبهر ئهوهی كاتێك خستیانه ناو بیرهكهوه ئهو بچووك بوو ئێستا گهوره بووه، وه نایانزانى چى بهسهرهاتووهو گومانیان نابرد گهیشتبێته ئهم پلهیه.