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تفسیر: Yusuf ۵۰:۱۲
Yusuf
۵۰
۵۰:۱۲
وقال الملك ايتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم ٥٠
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّـٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌۭ ٥٠
وَقَالَ
ٱلۡمَلِكُ
ٱئۡتُونِي
بِهِۦۖ
فَلَمَّا
جَآءَهُ
ٱلرَّسُولُ
قَالَ
ٱرۡجِعۡ
إِلَىٰ
رَبِّكَ
فَسۡـَٔلۡهُ
مَا
بَالُ
ٱلنِّسۡوَةِ
ٱلَّٰتِي
قَطَّعۡنَ
أَيۡدِيَهُنَّۚ
إِنَّ
رَبِّي
بِكَيۡدِهِنَّ
عَلِيمٞ
٥٠
و پادشاه (چون این تعبیر را شنید) گفت: «او را نزد من بیاورید». پس چون فرستادۀ (پادشاه) نزد او آمد، (یوسف) گفت: «به سوی سرورت باز گرد، پس از او بپرس ماجرای زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود؟! قطعاً پروردگارم به نیرنگ آنها آگاه است».
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[
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ
] كاتێك پاشا لێكدانهوهی خهونهكهی بیست سهرسام بوو پێى و وتى: بڕۆن یوسفم -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ بێنن [
فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ
] كاتێك نێردراوی پاشا هات بۆ لای یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- [
قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- نههاته دهرهوه له بهندینخانهكهو فهرمووی: بگهڕێرهوه بۆ لای پاشاكهت پرسیاری لێ بكه ڕووداو و بهسهرهاتی ئهو ئافرهتانهی كه دهستی خۆیان بڕی چی بوو؟ (پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووى: ئهگهر من بوومایه ئهوهندهى یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- له بهندینخانه بمامایاتهوه ئهوا وهڵامى نێردراوهكهم دهدایهوهو دههاتمه دهرهوه) [
إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (٥٠)
] به دڵنیایى پهروهردگارم زۆر زانایه بهنهخشهو فڕوفێڵ و پیلانی ئهوان.