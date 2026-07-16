وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
۵
۵:۱۲
قال يا بني لا تقصص روياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين ٥
قَالَ يَـٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا۟ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لِلْإِنسَـٰنِ عَدُوٌّۭ مُّبِينٌۭ ٥
قَالَ
يَٰبُنَيَّ
لَا
تَقۡصُصۡ
رُءۡيَاكَ
عَلَىٰٓ
إِخۡوَتِكَ
فَيَكِيدُواْ
لَكَ
كَيۡدًاۖ
إِنَّ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
لِلۡإِنسَٰنِ
عَدُوّٞ
مُّبِينٞ
٥
(یعقوب) گفت: «ای پسرکم! خواب خود را برای برادرانت بازگو نکن، که برای تو نقشۀ بدی میاندیشند، بیگمان شیطان برای انسان دشمن آشکار است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ
] باوكی پێی فهرموو: ئهی كوڕی خۆم ئهم خهوه بۆ براكانت مهگێڕهوه [
فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا
] نهوهكو ئهوانیش لێكدانهوهكهی بزانن و دواتر له حهسوودیدا نهخشهو پیلانت بۆ دابنێن و لهناوتبهرن (ئهگهر نیعمهتێك له ئارادا بوو بیشارهوهو دهریمهخه تا پێدهگات و خۆى دهردهكهوێت تا كهس حهسودى پێنهبات و نهبێته چاوهوه) [
إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٥)
] چونكه بهڕاستی شهیتان دوژمنێكی ئاشكرای مرۆڤهو وایان لێ دهكات كه حهسودى بهیهكترى ببهن و دژایهتی یهكتری بكهن.