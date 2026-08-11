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تفسیر: Yusuf ۴۴:۱۲
Yusuf
۴۴
۴۴:۱۲
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ٤٤
قَالُوٓا۟ أَضْغَـٰثُ أَحْلَـٰمٍۢ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَـٰمِ بِعَـٰلِمِينَ ٤٤
قَالُوٓاْ
أَضۡغَٰثُ
أَحۡلَٰمٖۖ
وَمَا
نَحۡنُ
بِتَأۡوِيلِ
ٱلۡأَحۡلَٰمِ
بِعَٰلِمِينَ
٤٤
«(اینها) خوابهای (آشفته و) پریشان است، و ما از تعبیر خوابهای پریشان آگاه نیستیم».
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ
] وتیان: ئهمه خهوێكی تێكهڵ و پێكهڵهو هیچ حهقیقهتێكی نیه [
وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (٤٤)
] وه ئێمهش هیچ لێكدانهوهی خهون نازانین و له لێكدانهوهیدا زانا نین.