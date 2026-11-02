ترجمهها
ترجمههای قرآن را بر اساس زبان و مترجم بررسی کنید.
Afar۱ ترجمه ها
Albanian۲ ترجمه ها
Amazigh۱ ترجمه ها
Amharic۲ ترجمه ها
Arabic۱ ترجمه ها
Asante۱ ترجمه ها
Assamese۱ ترجمه ها
Azeri۲ ترجمه ها
Bambara۲ ترجمه ها
Bengali۴ ترجمه ها
Bosnian۳ ترجمه ها
Bulgarian۱ ترجمه ها
Central khmer۲ ترجمه ها
Chechen۱ ترجمه ها
Chinese۳ ترجمه ها
Croatian۱ ترجمه ها
Czech۱ ترجمه ها
Dari۱ ترجمه ها
Divehi۲ ترجمه ها
Dutch۳ ترجمه ها
English۹ ترجمه ها
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino۱ ترجمه ها
Finnish۱ ترجمه ها
French۳ ترجمه ها
Fulah۱ ترجمه ها
Ganda۱ ترجمه ها
German۲ ترجمه ها
Gujarati۱ ترجمه ها
Hausa۱ ترجمه ها
Hebrew۱ ترجمه ها
Hindi۱ ترجمه ها
Indonesian۳ ترجمه ها
Italian۱ ترجمه ها
Japanese۲ ترجمه ها
Kannada۲ ترجمه ها
Kazakh۲ ترجمه ها
Kinyarwanda۱ ترجمه ها
Korean۲ ترجمه ها
Kurdish۲ ترجمه ها
Kyrgyz, kirghiz۱ ترجمه ها
Lingala۱ ترجمه ها
Lithuanian۱ ترجمه ها
Macedonian۱ ترجمه ها
Malay۱ ترجمه ها
Malayalam۳ ترجمه ها
Maranao۱ ترجمه ها
Marathi۱ ترجمه ها
Moore۱ ترجمه ها
Nepali۱ ترجمه ها
Norwegian۱ ترجمه ها
Oromo۱ ترجمه ها
Pashto۲ ترجمه ها
Persian۲ ترجمه ها
Polish۱ ترجمه ها
Portuguese۲ ترجمه ها
Punjabi۱ ترجمه ها
Romanian۳ ترجمه ها
Rundi۱ ترجمه ها
Russian۳ ترجمه ها
Serbian۱ ترجمه ها
Sindhi۱ ترجمه ها
Sinhala, sinhalese۱ ترجمه ها
Somali۲ ترجمه ها
Spanish۳ ترجمه ها
Swahili۲ ترجمه ها
Swedish۱ ترجمه ها
Tagalog۱ ترجمه ها
Tajik۳ ترجمه ها
Tamil۳ ترجمه ها
Tatar۱ ترجمه ها
Telugu۱ ترجمه ها
Thai۲ ترجمه ها
Turkish۵ ترجمه ها
Uighur, uyghur۱ ترجمه ها
Ukrainian۱ ترجمه ها
Urdu۸ ترجمه ها
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek۴ ترجمه ها
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com