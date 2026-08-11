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تفسیر: Yusuf ۲۷:۱۲
Yusuf
۲۷
۲۷:۱۲
وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ٢٧
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٧
وَإِن
كَانَ
قَمِيصُهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
فَكَذَبَتۡ
وَهُوَ
مِنَ
ٱلصَّٰدِقِينَ
٢٧
و اگر پیراهناش از پشت پاره شده باشد، (آن) زن دروغ میگوید، و او از راستگویان است».
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
وإن كان قميصه شُقَّ من الخلف فكذبت في قولها، وهو من الصادقين.