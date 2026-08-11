وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Yusuf ۲۲:۱۲
Yusuf
۲۲
۲۲:۱۲
ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ٢٢
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٢
وَلَمَّا
بَلَغَ
أَشُدَّهُۥٓ
ءَاتَيۡنَٰهُ
حُكۡمٗا
وَعِلۡمٗاۚ
وَكَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٢٢
و چون (یوسف به مرحلۀ بلوغ و) کمال قوت رسید، به او حکم (= نبوت) و علم عطا کردیم. و این چنین نیکوکاران را پاداش میدهیم.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ
] وه كاتێك كه پێ گهیشت و كامڵ و بالغ بوو [
آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
] ئهو كاته حوكممان پێی بهخشی كه پێغهمبهرایهتییه، وه زانیاریشمان پێی بهخشی كه لێكدانهوهی خهوه [
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٢٢)
] وه بهم شێوازه ئێمه پاداشتی چاكهكاران ئهدهینهوه.