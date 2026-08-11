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تفسیر: Yusuf ۲:۱۲
Yusuf
۲
۲:۱۲
انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّۭا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢
إِنَّآ
أَنزَلۡنَٰهُ
قُرۡءَٰنًا
عَرَبِيّٗا
لَّعَلَّكُمۡ
تَعۡقِلُونَ
٢
همانا ما آن را قرآن عربی نازل کردیم؛ شاید شما دریابید.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢)
] ئێمه ئهم قورئانه پیرۆزهمان به زمانی عهرهبی دابهزاندووه بهڵكو لێی تێ بگهن و فێرى ببن، چونكه زمانى عهرهبى پاراوترین و فراوانترین و دهوڵهمهندترین و روونترین و مانابهخشترین زمانه.