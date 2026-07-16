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Yusuf
۱۳
۱۳:۱۲
قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذيب وانتم عنه غافلون ١٣
قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِىٓ أَن تَذْهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَـٰفِلُونَ ١٣
قَالَ
إِنِّي
لَيَحۡزُنُنِيٓ
أَن
تَذۡهَبُواْ
بِهِۦ
وَأَخَافُ
أَن
يَأۡكُلَهُ
ٱلذِّئۡبُ
وَأَنتُمۡ
عَنۡهُ
غَٰفِلُونَ
١٣
(یعقوب) گفت: «آنکه او را ببرید مرا اندوهگین میکند، و از این میترسم که گرگ او را بخورد، در حالیکه شما از او غافل باشید!».
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[
قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ
] یهعقوب -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: من خهفهتبار ئهبم كه ئێوه بیبهن و له منی دووربخهنهوه، لهبهر ئهوهی زۆری خۆش ئهویست [
وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (١٣)
] وه لهوهش ئهترسێم كه گورگ بیخوات وه ئێوه بێئاگا بن لێی له كاتی یاری و كات بهسهربردندا (ئهم قسهیهیان وهرگرت و دواتر كردیانه بیانووى پیلانهكهیان).