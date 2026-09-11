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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yusuf آیه 108
Yusuf
۱۰۸
۱۰۸:۱۲
قل هاذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ١٠٨
قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٨
قُلۡ
ﱰ
هَٰذِهِۦ
ﱱ
سَبِيلِيٓ
ﱲ
أَدۡعُوٓاْ
ﱳ
إِلَى
ﱴ
ٱللَّهِۚ
ﱵﱶ
عَلَىٰ
ﱷ
بَصِيرَةٍ
ﱸ
أَنَا۠
ﱹ
وَمَنِ
ﱺ
ٱتَّبَعَنِيۖ
ﱻﱼ
وَسُبۡحَٰنَ
ﱽ
ٱللَّهِ
ﱾ
وَمَآ
ﱿ
أَنَا۠
ﲀ
مِنَ
ﲁ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ﲂ
١٠٨
ﲃ
(ای پیامبر!) بگو: «این راه من است، من با بصیرت (کامل) به سوی الله دعوت میکنم، و کسانیکه از من پیروی کردند (نیز چنین میکند) و الله پاک و منزه است، و من از مشرکان نیستم».
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.