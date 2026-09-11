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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yusuf آیه 104
Yusuf
۱۰۴
۱۰۴:۱۲
وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين ١٠٤
وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ١٠٤
وَمَا
ﱁ
تَسۡـَٔلُهُمۡ
ﱂ
عَلَيۡهِ
ﱃ
مِنۡ
ﱄ
أَجۡرٍۚ
ﱅﱆ
إِنۡ
ﱇ
هُوَ
ﱈ
إِلَّا
ﱉ
ذِكۡرٞ
ﱊ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
ﱋ
١٠٤
ﱌ
و تو بر این (دعوت) از آنها پاداشی نمیطلبی، آن جز پندی برای جهانیان نیست.
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Tafsir Fathul Majid
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