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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yusuf آیه 103
Yusuf
۱۰۳
۱۰۳:۱۲
وما اكثر الناس ولو حرصت بمومنين ١٠٣
وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٣
وَمَآ
ﳖ
أَكۡثَرُ
ﳗ
ٱلنَّاسِ
ﳘ
وَلَوۡ
ﳙ
حَرَصۡتَ
ﳚ
بِمُؤۡمِنِينَ
ﳛ
١٠٣
ﳜ
و بیشتر مردم – و اگر چه (بر ایمانشان) حرص ورزی – مؤمن نخواهند بود.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.